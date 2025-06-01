Гомельский высказал своё категоричное отношение к женскому баскетболу

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, следит ли за женским мировым баскетболом.

— Как, с вашей точки зрения, сейчас выглядит пятёрка лучших игроков в мировом женском баскетболе?

— Я не слежу за женским баскетболом в мире, — ответил Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, что вчера, 31 мая, в Белграде (Сербия) женская сборная России провела товарищеский матч со Словенией. Наши девушки обыграли соперниц со счётом 61:56 (21:9, 19:17, 4:14, 17:6). Самым результативным игроком стала Тея Горшич, набравшая 12 очков. В составе России выделялась Ольга Фролкина, на счету которой 10 очков.