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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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«Зенит» превосходит ЦСКА по составу и психологически». Вяльцев — о финале Единой лиги

«Зенит» превосходит ЦСКА по составу и психологически». Вяльцев — о финале Единой лиги
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Чемпион Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Егор Вяльцев прокомментировал финальную серию Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между санкт-петербургским коллективом и действующим обладателем кубка ЦСКА.

В воскресенье, 1 июня, ЦСКА и «Зенит» сыграют третий матч. «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию, доступную в Матч-центре.
Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня надежда, что «Зенит» победит. А в целом — будем за хороший баскетбол. Думаю, что ожидается тяжёлая игра, битва на расстоянии одного балла. Надеюсь, что концовка, как и в первом матче серии, будет очень интересная. Жажду хорошей игры. Думаю, что у «Зенита» психологическое преимущество перед соперником, а ЦСКА должен среагировать по ситуации.

В чём преимущество «Зенита»? Первый матч почти забрали, но нюансы сыграли роль в концовке. А во второй встрече петербуржцы продемонстрировали ту силу, которую от них ожидали. Думаю, что по составу «Зенит» сейчас превосходит ЦСКА. Но люди играют на площадке, всё покажет игра», — приводит слова Вяльцева «Матч ТВ».

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