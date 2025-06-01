Паскаль Сиакам предупредил «Индиану» о ценности шанса в финале плей-офф НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) поделился впечатлениями от выхода в финальную стадию турнира.

«Думаю, сегодня вечером мы насладимся моментом, но уже завтра нам нужно будет двигаться дальше. Впереди нас ждёт серьезное испытание — команда «Оклахома», которая на данный момент является одной из лучших в НБА. Это настоящий вызов.

Я говорил ребятам: когда я впервые вышел в финал на третьем году своей карьеры (в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»), мне казалось, что такие моменты будут случаться ещё много раз. Но этого не произошло. Поэтому сейчас у нас есть потрясающая возможность, и никто не знает, когда она представится вновь», — приводит слова Сиакама ESPN US.