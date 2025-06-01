Тренер «Нью-Йорка» Тибодо раскрыл этапы подготовки команды к новому сезону НБА

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 2-4 в серии) высказался по поводу будущего «Нью-Йорка» после вылета из плей-офф.

«По окончании каждого сезона наступает время остановиться, осмыслить прошедшее и тщательно оценить команду, чтобы понять, какие аспекты требуют улучшения. Впереди драфт, работа со свободными агентами, возможные сделки и развитие наших баскетболистов.

Затем предстоит приступить к анализу и подготовке к следующему сезону. Это межсезонье обещает быть крайне значимым для нас», — заявил Тибодо во время послематчевой пресс-конференции.