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Президент РФБ Кириленко рассказал о роли детского тренера

Президент РФБ Кириленко рассказал о роли детского тренера
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о роли детского тренера.

«Мы в РФБ активно развиваем детско-юношеские направления. Хочу поговорить о роли детского тренера, ведь это очень важная фигура. Все тренеры разные: кто-то более строгий и авторитарный, кто-то мягкий, кто-то дипломатичный. Здесь не может быть одного универсального подхода, каждый находит свой путь.

Но для меня как для человека, который хочет видеть в тренере прежде всего наставника, ментора, важнее всего понимание того, насколько это большая ответственность. Баскетбол — это не только спорт. Это система ценностей, которую мы начинаем закладывать с раннего возраста. Мы работаем с очень тонким, мягким материалом, и здесь очень важен правильный подход, который направит, раскроет ребёнка, влюбит в баскетбол.

И вот эту высокую планку, я уверен, тренеру очень важно держать», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

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