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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: текстовая трансляция матча финальной серии ЕЛ начнётся в 14:30 мск

ЦСКА — «Зенит»: текстовая трансляция матча финальной серии ЕЛ начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 1 июня, продолжится финальная серия Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в рамках которой встретятся ЦСКА и «Зенит». Третья игра состоится в Москве на стадионе «Мегаспорт». Чемпионат проведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартует одновременно с началом игры — в 14:30 мск. Она будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 82:80. Во второй встрече санкт-петербуржцы сравнялись по победам, выиграв 86:70.

Финал Единой лиги будет продолжаться до того момента, пока одна из команд не запишет на свой счёт четыре победы. В серии за бронзовые медали сражаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Казанцы впереди — 2-1. Серия за бронзу идёт до трёх побед.

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