ЦСКА — «Зенит»: текстовая трансляция матча финальной серии ЕЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 1 июня, продолжится финальная серия Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в рамках которой встретятся ЦСКА и «Зенит». Третья игра состоится в Москве на стадионе «Мегаспорт». Чемпионат проведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартует одновременно с началом игры — в 14:30 мск. Она будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 82:80. Во второй встрече санкт-петербуржцы сравнялись по победам, выиграв 86:70.

Финал Единой лиги будет продолжаться до того момента, пока одна из команд не запишет на свой счёт четыре победы. В серии за бронзовые медали сражаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Казанцы впереди — 2-1. Серия за бронзу идёт до трёх побед.