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«Оклахома» и «Индиана» — самая несбалансированная пара финалистов НБА за 54 года

«Оклахома» и «Индиана» — самая несбалансированная пара финалистов НБА за 54 года
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Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс» являются самой несбалансированной парой финалистов за 54 года в североамериканской лиге по среднему преимуществу по очкам в регулярном сезоне.

«Разница в среднем преимуществе по очкам в регулярном сезоне между «Оклахомой» и «Индианой» (10,63) — самая большая среди всех финалов НБА со времён противостояния «Милуоки» и «Балтимора» в 1971 году. Ни одной команде в истории НБА ещё не удавалось выиграть финальную серию, уступая сопернику по этому показателю более чем на 4,94 очка», — говорится в статье издания Hoopshype.

Финальная серия сезона-2024/2025 начнётся в ночь на 6 июня в Оклахоме. Баскетболисты «Тандер» со счётом 4-1 прошли «Миннесоту Тимбервулвз», а «Пэйсерс» обыграли «Нью-Йорк Никс» — 4-2.

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