Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич рассказал, как работа болбоем помогла ему стать баскетболистом

Дончич рассказал, как работа болбоем помогла ему стать баскетболистом
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний словенский звёздный защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич во время подкаста с четырёхкратным чемпионом Леброном Джеймсом и членом Зала славы Стивом Нэшем рассказал, благодаря чему стал баскетболистом.

«Что касается меня, то я не был хорош ни в одном другом виде спорта. За исключением футбола, я был… не таким прекрасным игроком, как ты, Стив. Но я всё равно много занимался спортом. Основными из них были теннис, футбол и баскетбол. Я играл в волейбол.… Для меня было просто весело и интересно. А потом я вышел играть на улицу, понимаете? Например, после школы я каждый раз приходил на уличную площадку.

Но со временем из-за влияния моего отца я переключился на баскетбол. Например, я ходил на его матчи… Позже стал болбоем. Я часто выполнял эту роль и на матчах Евролиги. Я был болбоем в «Олимпии» (Любляна), и вот как я использовал своё время, чтобы просто заниматься баскетболом. Нам разрешали работать с мячом перед игрой, в перерыве и после игры, я просто бросал по кольцу», — приводит слова Дончича издание Basket News.

Сейчас читают:
«Большое межсезонье из-за унижения, что Лука испытал». Журналист — о форме Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android