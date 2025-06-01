Дончич рассказал, как работа болбоем помогла ему стать баскетболистом

26-летний словенский звёздный защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич во время подкаста с четырёхкратным чемпионом Леброном Джеймсом и членом Зала славы Стивом Нэшем рассказал, благодаря чему стал баскетболистом.

«Что касается меня, то я не был хорош ни в одном другом виде спорта. За исключением футбола, я был… не таким прекрасным игроком, как ты, Стив. Но я всё равно много занимался спортом. Основными из них были теннис, футбол и баскетбол. Я играл в волейбол.… Для меня было просто весело и интересно. А потом я вышел играть на улицу, понимаете? Например, после школы я каждый раз приходил на уличную площадку.

Но со временем из-за влияния моего отца я переключился на баскетбол. Например, я ходил на его матчи… Позже стал болбоем. Я часто выполнял эту роль и на матчах Евролиги. Я был болбоем в «Олимпии» (Любляна), и вот как я использовал своё время, чтобы просто заниматься баскетболом. Нам разрешали работать с мячом перед игрой, в перерыве и после игры, я просто бросал по кольцу», — приводит слова Дончича издание Basket News.