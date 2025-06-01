Леброн Джеймс обратился к себе в прошлом в годовщину памятного матча

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал пост в социальных сетях, приуроченный к годовщине пятой игры финала Восточной конференции 2007 года против «Детройт Пистонс».

В той встрече Джеймс набрал 48 очков, совершил девять подборов и отдал семь результативных передач. Тогда «Кливленд Кавальерс» одержал победу над соперником со счётом 109:107 в овертайме.

Фото: Соцсети Леброна Джеймса

«Юный король, когда всё завершится, ты наконец осознаешь истинный смысл произошедшего в этом путешествии», — написал Джеймс.

В следующем матче «Кавальерс» вновь победили (98:82), выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в финал НБА, где уступили «Сан-Антонио Спёрс» (0-4).