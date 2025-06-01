«Это наша идентичность». Халибёртон объяснил успех «Индианы» в серии с «Нью-Йорком»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) оценил выступление своей команды.

«Мы на протяжении всего сезона говорили о глубине нашего состава — и это действительно не пустые слова. Это часть нашей идентичности, нашего стиля, и сегодня мы убедительно это доказали. Множество игроков внесли весомый вклад в результат», — приводит слова Халибёртона Yahoo Sports.

Халибёртон в шестом матче провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 17 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 1 из 1 — со штрафного), сделав 13 результативных передач, шесть подборов и три перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».