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«Я тебе голову оторву». Чемпион НБА раскрыл жёсткий конфликт Джордана с ветераном «Чикаго»

«Я тебе голову оторву». Чемпион НБА раскрыл жёсткий конфликт Джордана с ветераном «Чикаго»
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Бывший бигмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный чемпион североамериканской лиги в составе «Чикаго Буллз» Стейси Кинг рассказал, как во время тренировки партнёр Майкла Джордана по команде дал отпор легендарному баскетболисту.

«Билл [Картрайт] — старейшина команды, самый возрастной игрок, обладающий огромным опытом. Он не раз видел, как Майкл отчитывал других ребят, но теперь сам оказался в этой ситуации: молодой Майкл Джордан начал кричать на него, требуя: «Лови чёртов мяч! Я больше не буду тебе пасовать!»

Перепалка становилась всё жёстче, пока наконец Билл не выдержал и не взорвался: «Послушай меня внимательно, — сказал он. — Если ещё раз заговоришь со мной в таком тоне, я тебе голову оторву. Со мной так никто не разговаривает. Больше не смей!»

Лицо Майкла в этот момент будто побледнело — он явно не ожидал такой реакции от обычно спокойного и сдержанного Билла», — рассказал Кинг в рамках собственного подкаста.

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