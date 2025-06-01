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Гарнетт раскритиковал сомнения в Порзингисе после провального плей-офф за «Бостон»

Гарнетт раскритиковал сомнения в Порзингисе после провального плей-офф за «Бостон»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу бигмена «Бостона» Кристапса Порзингиса, который провёл неубедительный плей-офф.

«Они должны сохранить Порзингиса, чувак. С ним эту команду невозможно остановить. Когда Порзингис на паркете и все здоровы… А в конце сезона он не был в порядке. Он даже не мог получить точный диагноз», — сказал Гарнетт в рамках подкаста с Полом Пирсом.

Стоит отметить, что в плей-офф Порзингис испытывал последствия послевирусного синдрома, а в заключительных матчах у него возникли трудности с дыханием. Подробнее об этом рассказывал «Чемпионат» в специальном материале.

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