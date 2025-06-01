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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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Фанаты ЦСКА вывесили баннер с поддержкой Брянска после трагедии с крушением моста

Фанаты ЦСКА вывесили баннер с поддержкой Брянска после трагедии с крушением моста
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Фанаты баскетбольного клуба ЦСКА во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с санкт-петербургским «Зенитом» вывесили баннер в поддержку пострадавших в результате крушения моста.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
4-я четверть
80 : 89
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

По сообщениям губернатора Брянской области, к данному часу известно о 71 пострадавшем, 44 из них находятся в больницах. Трагедия произошла поздним вечером 31 мая, в субботу.

На момент публикации новости действующие чемпионы Единой лиги и гости из Санкт-Петербурга начали четвёртую четверть. ЦСКА впереди — 71:69. После двух матчей финальной серии счёт равный — 1-1. В первой встрече в Санкт-Петербурге победу одержали армейцы, а во второй выиграл «Зенит».

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