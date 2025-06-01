Фанаты ЦСКА вывесили баннер с поддержкой Брянска после трагедии с крушением моста

Фанаты баскетбольного клуба ЦСКА во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с санкт-петербургским «Зенитом» вывесили баннер в поддержку пострадавших в результате крушения моста.

По сообщениям губернатора Брянской области, к данному часу известно о 71 пострадавшем, 44 из них находятся в больницах. Трагедия произошла поздним вечером 31 мая, в субботу.

На момент публикации новости действующие чемпионы Единой лиги и гости из Санкт-Петербурга начали четвёртую четверть. ЦСКА впереди — 71:69. После двух матчей финальной серии счёт равный — 1-1. В первой встрече в Санкт-Петербурге победу одержали армейцы, а во второй выиграл «Зенит».