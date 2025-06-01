«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Единой лиги

В воскресенье, 1 июня, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретились действующий чемпион турнира ЦСКА и победитель регулярного сезона-2024/2025 «Зенит». Армейцы со счётом 83:91 (21:24, 29:18, 18:24, 15:25) уступили санкт-петербуржцам.

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал защитник Мело Тримбл — 16 очков, три подбора и столько же результативных передач при коэффициенте эффективности «+9».

В составе санкт-петербургского клуба наиболее результативно выступили Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон — оба американца набрали по 19 очков. Фрейзер также отметился четырьмя результативными передачами, а Бэйкон — пятью подборами.