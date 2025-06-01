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ЦСКА — Зенит, результат матча 1 июня 2025, счет 83:91, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Единой лиги
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В воскресенье, 1 июня, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретились действующий чемпион турнира ЦСКА и победитель регулярного сезона-2024/2025 «Зенит». Армейцы со счётом 83:91 (21:24, 29:18, 18:24, 15:25) уступили санкт-петербуржцам.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал защитник Мело Тримбл — 16 очков, три подбора и столько же результативных передач при коэффициенте эффективности «+9».

В составе санкт-петербургского клуба наиболее результативно выступили Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон — оба американца набрали по 19 очков. Фрейзер также отметился четырьмя результативными передачами, а Бэйкон — пятью подборами.

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