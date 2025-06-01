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Баркли пояснил, как поражение «Нью-Йорка» в 1-м матче повлияло на исход серии с «Индианой»

Баркли пояснил, как поражение «Нью-Йорка» в 1-м матче повлияло на исход серии с «Индианой»
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли подвёл итоги финала Восточной конференции плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс».

«Знаете, о чём сейчас думают в «Нью-Йорке»? «Как же мы могли упустить первый матч?» Это поражение изменило ход всей серии. Если бы они тогда одержали победу, вторая игра сложилась бы совсем иначе.

Но они буквально подарили сопернику стартовую встречу. А ведь добиться четырёх побед в плей-офф невероятно сложно — нельзя так просто отдавать матчи. Сейчас в стане «Никс» наверняка не устают повторять: «Не верится, что мы отдали ту первую игру», — заявил Баркли в эфире программы Inside the NBA.

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