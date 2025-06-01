Том Тибодо рассказал, что повлияло на проигрыш «Нью-Йорка» в финале Восточной конференции

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 2-4 в серии) прокомментировал поражение своей команды.

«В течение матча у нас были периоды, когда мы уверенно действовали в защите, и моменты, когда этого не удавалось.

Если проанализировать игру, можно задаться вопросом: стало ли причиной поражения именно качество защиты, или же сыграли роль многочисленные потери? Думаю, итоговый результат был обусловлен сочетанием обоих факторов», — цитирует Тибодо ESPN US.

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