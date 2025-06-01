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Том Тибодо рассказал, что повлияло на проигрыш «Нью-Йорка» в финале Восточной конференции

Том Тибодо рассказал, что повлияло на проигрыш «Нью-Йорка» в финале Восточной конференции
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 2-4 в серии) прокомментировал поражение своей команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«В течение матча у нас были периоды, когда мы уверенно действовали в защите, и моменты, когда этого не удавалось.

Если проанализировать игру, можно задаться вопросом: стало ли причиной поражения именно качество защиты, или же сыграли роль многочисленные потери? Думаю, итоговый результат был обусловлен сочетанием обоих факторов», — цитирует Тибодо ESPN US.

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