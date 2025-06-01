Кириленко назвал финальную серию между «Зенитом» и ЦСКА борьбой до последнего броска
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался по поводу финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
По мнению прославленного баскетболиста, серия между командами может затянуться до семи матчей. Отметим, что победу в третьем матче одержал «Зенит» — 93:81 (2-1 счёт в серии).
Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов
— Считаю, что встречаются абсолютно равные команды. В очень хороший жёсткий баскетбол играют. Поэтому и результат такой близкий.
— Может ли здесь быть семь матчей?
— Конечно, по такой игре всё может быть до последнего броска, — цитирует Кириленко «Матч ТВ».
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