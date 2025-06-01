Кириленко назвал финальную серию между «Зенитом» и ЦСКА борьбой до последнего броска

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался по поводу финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

По мнению прославленного баскетболиста, серия между командами может затянуться до семи матчей. Отметим, что победу в третьем матче одержал «Зенит» — 93:81 (2-1 счёт в серии).

— Считаю, что встречаются абсолютно равные команды. В очень хороший жёсткий баскетбол играют. Поэтому и результат такой близкий.

— Может ли здесь быть семь матчей?

— Конечно, по такой игре всё может быть до последнего броска, — цитирует Кириленко «Матч ТВ».