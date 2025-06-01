Паскуаль ответил на вопрос о травмах российских баскетболистов — Жбанова, Карасёва и Шведа
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль после третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (91:83, 2-1 счёт в серии) прокомментировал травмы российских игроков Георгия Жбанова, Сергея Карасёва и Алексея Шведа.
Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов
— Георгий Жбанов хромал в конце матча, Швед получил повреждение. Увидим ли мы их в следующем матче? Также есть ли шансы увидеть Сергея Карасёва в этой серии?
— Не могу вам пока сказать. Мы надеемся, что они восстановятся и примут участие в следующем матче. Но на данный момент это под вопросом, — приводит слова Паскуаля телеграм-канал «СБГ Daily».
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