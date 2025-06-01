Паскуаль ответил на вопрос о травмах российских баскетболистов — Жбанова, Карасёва и Шведа

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль после третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (91:83, 2-1 счёт в серии) прокомментировал травмы российских игроков Георгия Жбанова, Сергея Карасёва и Алексея Шведа.

— Георгий Жбанов хромал в конце матча, Швед получил повреждение. Увидим ли мы их в следующем матче? Также есть ли шансы увидеть Сергея Карасёва в этой серии?

— Не могу вам пока сказать. Мы надеемся, что они восстановятся и примут участие в следующем матче. Но на данный момент это под вопросом, — приводит слова Паскуаля телеграм-канал «СБГ Daily».