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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче финальной серии ЕЛ с ЦСКА

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче финальной серии ЕЛ с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (91:83). К настоящему моменту счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Мы не очень хорошо начали матч. На протяжении трёх-четырёх минут играли плохо, упускали подборы, быстрые отрывы соперника. Но мы вернулись и выиграли первую четверть. В конце второй четверти мы упустили контроль над эмоциями, и это позволило ЦСКА получить преимущество. Тем не менее в начале третьей мы попали два трёхочковых подряд, и после этого команды сражались на равных до конца – разница колебалась в пределах одного-двух-трёх очков. Мы вырвались вперёд и победили только в завершающей части матча», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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