Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче финальной серии ЕЛ с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (91:83). К настоящему моменту счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

«Мы не очень хорошо начали матч. На протяжении трёх-четырёх минут играли плохо, упускали подборы, быстрые отрывы соперника. Но мы вернулись и выиграли первую четверть. В конце второй четверти мы упустили контроль над эмоциями, и это позволило ЦСКА получить преимущество. Тем не менее в начале третьей мы попали два трёхочковых подряд, и после этого команды сражались на равных до конца – разница колебалась в пределах одного-двух-трёх очков. Мы вырвались вперёд и победили только в завершающей части матча», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.