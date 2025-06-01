Пистиолис прокомментировал поражение в третьем матче финала Единой лиги с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение своих подопечных в третьем матче финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:91, 1-2 в серии).

«Поздравляю «Зенит», они были лучше нас в ключевые моменты матча и заслужили победу. Благодарю болельщиков, которые старались нам помочь. Мы сильно начали, выполняли план на игру. Неудачным эпизодом стала концовка первой четверти, в которой мы потеряли концентрацию и позволили соперникам набирать очки «из ничего» – после подборов или борьбы за ничейные мячи. В конце всё свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше. Да, они создавали для этого хорошие ситуации, но и мы создавали тоже – только не реализовали.

У «Зенита» четыре игрока бросили трёхочковые с процентом 50 и выше. У нас трое бросили издали 20% и ниже. К тому же довольно сложно рассчитывать на победу, когда попадаешь 67% штрафных. Причём дело не только в точности, но и в агрессивности, потому что во второй половине мы исполнили всего два штрафных. Так что много можно улучшить – и мы будем улучшать», — приводит слова Андреаса Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.