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Пистиолис прокомментировал поражение в третьем матче финала Единой лиги с «Зенитом»

Пистиолис прокомментировал поражение в третьем матче финала Единой лиги с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение своих подопечных в третьем матче финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:91, 1-2 в серии).

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Поздравляю «Зенит», они были лучше нас в ключевые моменты матча и заслужили победу. Благодарю болельщиков, которые старались нам помочь. Мы сильно начали, выполняли план на игру. Неудачным эпизодом стала концовка первой четверти, в которой мы потеряли концентрацию и позволили соперникам набирать очки «из ничего» – после подборов или борьбы за ничейные мячи. В конце всё свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше. Да, они создавали для этого хорошие ситуации, но и мы создавали тоже – только не реализовали.

У «Зенита» четыре игрока бросили трёхочковые с процентом 50 и выше. У нас трое бросили издали 20% и ниже. К тому же довольно сложно рассчитывать на победу, когда попадаешь 67% штрафных. Причём дело не только в точности, но и в агрессивности, потому что во второй половине мы исполнили всего два штрафных. Так что много можно улучшить – и мы будем улучшать», — приводит слова Андреаса Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

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