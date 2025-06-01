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Андрей Кириленко выразил благодарность Словении за матч с женской сборной России

Андрей Кириленко выразил благодарность Словении за матч с женской сборной России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поблагодарил сборную Словении, которая сыграла с национальной командой России по женскому баскетболу.

«Радует атмосфера на скамейке, заметно, что микроклимат в команде налажен. Постепенно молодые будут ощущать атмосферу сборной, притираться друг к другу, бороться с напряжением международных матчей. В любом случае нам нужны такие игры, и мы должны быть благодарны сборной и всем представителям словенского баскетбола за игру», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.

Напомним, сборная России обыграла Словению со счётом 61:56. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

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