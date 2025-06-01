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Швед боролся с Уэйром, Тримбл сдерживал Жбанова, Кириленко следил за игрой. Лучшие фото

Швед боролся с Уэйром, Тримбл сдерживал Жбанова, Кириленко следил за игрой. Лучшие фото
ЦСКА — «Зенит»
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1 июня в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал петербургский «Зенит». Гости одержали победу со счётом 91:83 и вышли вперёд в серии — 2-1.

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал защитник Мело Тримбл, в активе которого 16 очков, три подбора и столько же результативных передач. В составе «Зенита» по 19 очков набрали Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон. На счету Фрейзера также четыре результативные передачи, у Бэйкона — пять подборов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Следующий матч финальной серии состоится 3 июня в Москве и начнётся в 19:30.

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