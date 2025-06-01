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«Столько всего могу у него перенять». Дончич восхищён игрой бок о бок с Леброном

«Столько всего могу у него перенять». Дончич восхищён игрой бок о бок с Леброном
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26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился впечатлениями от игры с четырёхкратным чемпионом НБА и лидером «озёрников» американцем Леброном Джеймсом.

«Это просто здорово. Понимаешь, мне раньше не приходилось выступать с таким игроком. И, знаешь, сам по себе обмен сюда, в Лос-Анджелес, уже был чем-то новым. А теперь играть рядом с такими ребятами, как он — это просто невероятно. Я столько всего могу у него перенять. Во-первых, вне площадки — всё, что он делает, чтобы подготовиться к игре. Ну и, конечно, на площадке — все и так знают, какого он уровня игрок.

Леброн приходит на арену часов за 10 до игры. И это было для меня таким… типа что? Я захожу, думаю, ну вот, пришёл пораньше. А он? 22 года подряд? Он уже всё отработал и закончил разминку. Я такой: что вообще происходит?!» — сказал Дончич на подкасте Mind the Game.

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