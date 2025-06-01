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Гендиректор ЕЛ Корстин: Воронцевич сделал разницу в третьем матче «Зенит» — ЦСКА

Гендиректор ЕЛ Корстин: Воронцевич сделал разницу в третьем матче «Зенит» — ЦСКА
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Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мыслями насчёт третьего матча финальной серии ЕЛ между «Зенитом» и ЦСКА, который завершился победой сине-бело-голубых (91:83). Счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«В первой половине ЦСКА играл очень уверенно, армейцы чувствовали себя настоящими хозяевами. Но потом игра перевернулась. «Зенит» нащупал дальний бросок. Считаю, что благодаря высокому проценту реализации трёхочковых петербуржцам сегодня удалось обыграть ЦСКА. И очень важными стали для «Зенита» очки, добытые Андреем Воронцевичем, который был безупречен с дальней дистанции — пять попаданий из пяти. Мне кажется, что его игра и сделала разницу. Да, у «Зенита» есть Фрейзер и Бэйкон, но когда российские игроки берут на себя инициативу и набирают очки, то это становится X‑фактором. Сейчас таким игроком стал Воронцевич.

Когда на площадке находятся сразу четыре игрока, которые набирают 15 и более очков, становится очень сложно защищаться.

Хотелось бы отметить великолепную атмосферу на сегодняшнем матче. Сегодня были полные трибуны. Болельщики активно поддерживали свою команду. На самом деле, финальная серия у нас, я бы сказала, только начинается. Уверена, что впереди нас ждут интересные матчи, и борьба», — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».

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