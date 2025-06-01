Дончич вспомнил, как начал заниматься баскетболом

26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, как начал заниматься баскетболом в детстве.

«Лично у меня не особо получалось ни в чём, кроме футбола. Да, я пробовал разные виды спорта — теннис, футбол, баскетбол, это были основные. Даже в волейбол немного играл. Мне просто нравилось двигаться. А потом, после школы, я почти всегда шёл на улицу — просто поиграть в баскетбол», — сказал Дончич на подкасте Mind the Game.

Дончич в минувшем регулярном сезоне принял участие в 50 матчах. В среднем за игру ему удавалось набирать 28,2 очка, а также делал 8,2 передачи.