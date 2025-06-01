Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич вспомнил, как начал заниматься баскетболом

Дончич вспомнил, как начал заниматься баскетболом
Комментарии

26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, как начал заниматься баскетболом в детстве.

«Лично у меня не особо получалось ни в чём, кроме футбола. Да, я пробовал разные виды спорта — теннис, футбол, баскетбол, это были основные. Даже в волейбол немного играл. Мне просто нравилось двигаться. А потом, после школы, я почти всегда шёл на улицу — просто поиграть в баскетбол», — сказал Дончич на подкасте Mind the Game.

Дончич в минувшем регулярном сезоне принял участие в 50 матчах. В среднем за игру ему удавалось набирать 28,2 очка, а также делал 8,2 передачи.

Сейчас смотрят:
Дончич удивил физической формой в межсезонье
Истории
Дончич удивил физической формой в межсезонье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android