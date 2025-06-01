Экс-игрок НБА Кириленко поздравил Матвея Сафонова с победой в финале ЛЧ

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) россиянин Андрей Кириленко поздравил голкипера французского «Пари Сен-Жермен» соотечественника Матвея Сафонова с победой в финале Лиги чемпионов — 2025 с миланским «Интером». Парижане разгромно победили со счётом 5:0.

«Конечно же, это очень серьёзное достижение. Не так много у нас футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов. А это самое серьёзное достижение на клубном уровне. Поздравляю Матвея!» — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».

Ранее Сафонов опубликовал фото празднования победы в Лиге чемпионов.