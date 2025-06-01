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Капитан ЦСКА Антонов объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось победить в 3-м матче серии ЕЛ

Капитан ЦСКА Антонов объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось победить в 3-м матче серии ЕЛ
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Капитан московского ЦСКА, выступающий на позиции форварда, россиянин Семён Антонов объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось победить его команду в третьем матче финальной серии Единой лиги (83:91). Счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

— ЦСКА здорово начал этот матч, но потом всё поменялось. Как это объясните?
— Да, хорошо начали и контролировали игру. «Зенит» же, наверное, где‑то смог вернуться в игру за счёт наших нереализованных моментов. И в концовке удача была где‑то на стороне соперника, когда они забили свои открытые броски, а мы, к сожалению, промазали.

Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в этот праздничный день. Ожидаем, что послезавтра их будет ещё больше, — приводит слова Антонова портал «Матч ТВ».

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