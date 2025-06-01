Капитан ЦСКА Антонов объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось победить в 3-м матче серии ЕЛ

Капитан московского ЦСКА, выступающий на позиции форварда, россиянин Семён Антонов объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось победить его команду в третьем матче финальной серии Единой лиги (83:91). Счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

— ЦСКА здорово начал этот матч, но потом всё поменялось. Как это объясните?

— Да, хорошо начали и контролировали игру. «Зенит» же, наверное, где‑то смог вернуться в игру за счёт наших нереализованных моментов. И в концовке удача была где‑то на стороне соперника, когда они забили свои открытые броски, а мы, к сожалению, промазали.

Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в этот праздничный день. Ожидаем, что послезавтра их будет ещё больше, — приводит слова Антонова портал «Матч ТВ».