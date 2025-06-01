Леброн назвал поворотный момент в жизни, когда он решил стать баскетболистом

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал о том, почему решил стать профессиональным баскетболистом.

«Когда начал смотреть на великих игроков, тех, кто реально творил историю, я вдохновлялся ими. Меня вдохновлял Майкл Джордан, Анферни «Пенни» Хардуэй, Грант Хилл, такие ребята. Даже их кроссовки вдохновляли. Рекламы, которые они тогда снимали, — это всё реально цепляло.

А на улице я всегда был тем ребёнком, который просто хотел играть. Без разницы во что — в салки, в футбол, в бейсбол, в баскетбол. Мы играли во всё подряд. Это было суперпопулярно у нас в районе: просто бегать, тратить как можно больше энергии, пока на улицах не загорались фонари — значит, пора домой. Я просто хотел двигаться, делать хоть что-то.

А потом, когда я попал в детские лиги, где всё стало более соревновательным, мне реально понравилась эта атмосфера. Пять на пять, и мы боремся за что-то. Счёт, победа — это стало важно. А потом пришло понимание: если выигрываем больше матчей — можем чего-то достичь. Победа в турнире, банкет, медали, маленькие трофеи — всё это реально вдохновляло.

Я ведь смотрел на игроков НБА и колледжа — как в конце сезона им вручают кубок или награды. Это было круто, реально вдохновляюще. Когда ты ребёнок, ты всегда смотришь на тех, кто уже чего-то добился, и хочешь быть, как они. Думаю, для меня это стало поворотным моментом», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.