Леброн рассказал, благодаря чему у него появилось креативное видение игры

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал, благодаря чему у него появилось креативное видение игры.

«Да, у меня вообще не было личного тренера по баскетболу до второго, третьего, может, даже четвёртого года в НБА. Вся моя «тренировка» заключалась в том, чтобы быть на площадке. Типа погнали играть. Просто погнали. Пять на пять, два на два, три на три — или игра, в которую мы играли, называлась «33» или «21». Смысл в том, что каждый сам за себя, и против тебя защищаются все остальные. Если я забиваю — иду на линию штрафных, бросаю два, попадаю — мяч остаётся у меня. Вот так это работало.

И вот так у меня появилось креативное видение игры — я учился обводить трёх-четырёх человек подряд, уходить за спину, бросать, играть жёстко, на контакте — всё это с друзьями. Да, это реально дало мне многое», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.