Леброн раскрыл большую проблему детских баскетбольных тренеров в США

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс раскрыл большую проблему детских баскетбольных тренеров в США.

«Мне кажется, сейчас большая проблема — особенно с соцсетями и всем таким — в том, что многие… ну, я могу говорить только за Америку, потому что я тут вырос и живу. Так вот, многие тренеры, скилл-коучи и прочие, которые сейчас участвуют в жизни этих молодых игроков, на самом деле хотят быть популярнее их самих. Они реально думают, что важнее того парня, которого тренируют. Их мотивация неискренняя.

Им хочется быть в кадре, чтобы их узнавали, чтобы с ними говорили журналисты. Типа: «Я два лета тренировал Луку, а теперь он выдал крутой сезон — возьмите у меня интервью». Но ведь это вообще не цель. Совсем не в этом суть.

Цель в том, чтобы быть рядом и реально помогать этому парню становиться лучше. Помогать ему по-настоящему — чтобы он начал видеть игру глубже, шире, чем раньше. А не в том, чтобы ты сам стал известным. И мне кажется, это тоже сильно поменяло всё — теперь многие дети даже не знают, в чём суть, чистота и красота этой игры», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.