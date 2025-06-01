Стив Нэш сообщил о проблеме, с которой сталкиваются молодые игроки, приходя в НБА

51-летний член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2005 и 2006 годах канадец Стив Нэш высказался о проблеме современной баскетбольной подготовки детей.

«Сейчас всё стало бизнесом. Кто-то развивает себя как личный тренер, кто-то — свою AAU-команду, теперь ещё и NIL появился и всё такое. И это всё усложняет ситуацию. Родители начинают ощущать давление — мол, нужно обеспечить ребёнку всё это. А у моих родителей всё было проще: «Хочешь поиграть в футбол в этом году? Отлично, записываем». Понимаешь? И ты просто шёл играть, а потом во дворе играл с друзьями. Всё с этого и начиналось.

И, как ты сказал, мы ведь говорили про выгорание, да? Говорили, что многие дети сейчас слишком рано фокусируются только на одном виде спорта. Есть даже исследования по этому поводу — парни приходят в НБА в 19 лет, а МРТ показывает, что у них уже не всё так, как должно быть. Потому что они не играли в футбол, бейсбол, не меняли динамику, не развивали креативность, не получали от этого радость и веселье», — сказал Нэш на подкасте Mind the Game.