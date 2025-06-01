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Леброн может стать автором невероятного достижения, которое никому не покорялось в НБА

Леброн может стать автором невероятного достижения, которое никому не покорялось в НБА
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40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс может стать первым игроком в истории лиги, который примет участие в 23 сезонах подряд.

По информации авторитетного инсайдера ESPN Шэмса Чарании, Король готов активировать опцию игрока на сумму $ 52,6 млн и остаться в «Лейкерс», продлив с клубом контракт ещё на один год. Таким образом, он обойдёт в данном показателе члена Зала славы баскетбола Винса Картера, на счету которого 22 отыгранных сезона в лиге.

Отметим также, что Леброну не хватает принять участие в 50 встречах, чтобы обойти легендарного Роберта Пэриша по количеству сыгранных матчей в истории лиги.

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