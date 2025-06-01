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Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 1 июня

Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 1 июня
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Сегодня, 1 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках третьего матча финальной серии турнира в Москве встречались ЦСКА и «Зенит». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 1 июня:

ЦСКА — «Зенит» — 83:91.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

После трёх встреч в серии ведёт «Зенит» — 2-1. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующие два матча будут проходить в Москве. Четвёртая игра запланирована на 3 июня. Её начало — в 19:30 мск. В серии за третье место встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

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