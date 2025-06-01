Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 1 июня

Сегодня, 1 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках третьего матча финальной серии турнира в Москве встречались ЦСКА и «Зенит». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 1 июня:

ЦСКА — «Зенит» — 83:91.

После трёх встреч в серии ведёт «Зенит» — 2-1. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующие два матча будут проходить в Москве. Четвёртая игра запланирована на 3 июня. Её начало — в 19:30 мск. В серии за третье место встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».