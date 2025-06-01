Женская сборная России по баскетболу вновь обыграла Словению во втором товарищеском матче

Сегодня, 1 июня, в Белграде (Сербия) состоялся второй товарищеский матч между национальными командами России и Словении. Встреча завершилась со счётом 82:66 (13:15, 28:12, 18:21, 23:18) в пользу российской сборной.

Наиболее результативным игроком встречи стала российская баскетболистка Екатерина Кошечкина, которой удалось набрать 22 очка. В составе словенской сборной самым результативным игроком стала Ева Лисец. Ей удалось набрать 20 очков.

Отметим, что команды ранее, 31 мая провели ещё одну встречу, которая завершилась также в пользу россиянок со счётом 61:56.

В настоящий момент женская российская национальная команда проводит тренировочные сборы в Белграде.