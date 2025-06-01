Дуэйн Бэйкон может стать первым игроком в истории ЕЛ в одном из ключевых показателей

29-летний атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» американец Дуэйн Бэйкон может стать первым игроком в истории Единой лиги, которому удалось в рамках одного сезона набрать +1000 очков, учитывая также матчи плей-офф.

К настоящему моменту представитель США сыграл в 55 матчах в сезоне-2024/2025, набрав суммарно 974 очка. Сейчас рекордсменом в данном показателе является бывший игрок краснодарского «Енисея» канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. В сезоне-2023/2024 ему удалось набрать суммарно 991 очко всего за 39 матчей.

Таким образом, Бэйкону необходимо записать на свой счёт ещё 26 очков, чтобы стать новым рекордсменом.