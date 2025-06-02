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Игрок «Зенита» Щербенёв: удача в третьем матче с ЦСКА была на нашей стороне

Игрок «Зенита» Щербенёв: удача в третьем матче с ЦСКА была на нашей стороне
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24-летний разыгрывающий защитник «Зенита» россиянин Александр Щербенёв поделился мыслями о победе своей команды в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (91:83). К настоящему моменту счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

— Очень важная победа. Вернули себе преимущество домашней площадки. Это вторая победа подряд для нас, продолжаем бороться. Было тяжело, напряжённая концовка. Благо, в отличие от первой игры этой финальной серии, удача сегодня была на нашей стороне. Значит, мы делаем правильные выводы и двигаемся в нужном направлении. Серия в самом разгаре, будем продолжать в том же духе.

— Какие моменты сегодня не получались в игре «Зенита»?
— Наверное, нападение чуть-чуть у нас сбивалось моментами, они закрывали наших разыгрывающих, вторых номеров, хотели, чтобы мы больше играли индивидуально. Сами в нападении они хорошо двигали мяч. За счёт этого у них получалось делать хорошие отрезки. Но всё же в конце мы играли как команда, сделали пару проходов непрямолинейно, так сказать. Благодаря этому смогли победить сегодня и выиграть очень важный матч для нас, — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

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