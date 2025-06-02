Игрок «Зенита» Щербенёв: удача в третьем матче с ЦСКА была на нашей стороне

24-летний разыгрывающий защитник «Зенита» россиянин Александр Щербенёв поделился мыслями о победе своей команды в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (91:83). К настоящему моменту счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

— Очень важная победа. Вернули себе преимущество домашней площадки. Это вторая победа подряд для нас, продолжаем бороться. Было тяжело, напряжённая концовка. Благо, в отличие от первой игры этой финальной серии, удача сегодня была на нашей стороне. Значит, мы делаем правильные выводы и двигаемся в нужном направлении. Серия в самом разгаре, будем продолжать в том же духе.

— Какие моменты сегодня не получались в игре «Зенита»?

— Наверное, нападение чуть-чуть у нас сбивалось моментами, они закрывали наших разыгрывающих, вторых номеров, хотели, чтобы мы больше играли индивидуально. Сами в нападении они хорошо двигали мяч. За счёт этого у них получалось делать хорошие отрезки. Но всё же в конце мы играли как команда, сделали пару проходов непрямолинейно, так сказать. Благодаря этому смогли победить сегодня и выиграть очень важный матч для нас, — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».