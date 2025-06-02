Газоль ответил, превзошло ли новое поколение европейских баскетболистов звёзд своей эпохи

Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль высказался о новом поколении европейских игроков.

«Я думаю, что в определённой степени молодое поколение подняло планку. Однако мне трудно утверждать, что оно превзошло предыдущее. Даже говоря о баскетболистах, которые старше меня, я не считаю, что смог кого-то превзойти — я лишь продолжал развивать их наследие.

То, что сегодня делают некоторые из выдающихся европейских игроков в НБА, — это ещё один шаг вперёд. Они продолжают то, что когда-то начинали мы», — приводит слова Газоля Eurohoops.