«Выглядело ужасно». Кендрик Перкинс разобрал выступление «Нью-Йорка» в плей-офф НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс оценил выступление «Нью-Йорк Никс» в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА.

«Таунс в дроп-оборонительной схеме стал лёгкой добычей для «Пэйсерс». Защита «Никс» при быстрых отрывах будто осталась в Нью-Йорке. Игроки «Никс» не борются на заслонах, а зачастую меняются без особой необходимости.

Всё это, на мой взгляд, указывает на проблемы в обороне — которая всегда считалась сильной стороной Тибодо, но теперь выглядела ужасно и совершенно недисциплинированно», — написал Перкинс на своей страничке в социальной сети X.