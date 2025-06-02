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Инсайдер назвал клуб НБА, который хочет заполучить звёздного баскетболиста

Инсайдер назвал клуб НБА, который хочет заполучить звёздного баскетболиста
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что руководство «Торонто Рэпторс» постарается заполучить звёздного баскетболиста.

«Не хочу излишне вдаваться в детали, но, раз уж этот вопрос был поднят, стоит отметить, что «Рэпторс» становятся одной из тех команд, которые открыто заявляют о своём намерении заполучить крупную звезду в лиге», — сказал Уиндхорст во время подкаста The Hoop Collective.

Отметим, что по итогам минувшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто» занял итоговое 11-е место в Восточной конференции с 30 победами при 52 поражениях.

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