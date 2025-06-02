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Центровой «Оклахомы» объяснил, в чём заключается преимущество «Тандер» перед финалом НБА

Центровой «Оклахомы» объяснил, в чём заключается преимущество «Тандер» перед финалом НБА
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн рассказал, в чём заключается преимущество его команды в преддверии финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

«Главная сила нашей команды — в единстве. Мы всегда действуем как одно целое, не только на площадке, но и за ее пределами, неизменно поддерживая друг друга. Для нас не имеет значения, сколько времени каждый проводит в игре — важнее сама сплочённость. Именно это делает нашу команду по-настоящему особенной.

Каждый раз, выходя на площадку, мы сохраняем прочную взаимосвязь, как в обороне, так и в нападении, и именно благодаря этому против нас так сложно играть», — цитирует Хартенштайна официальный аккаунт НБА в соцсети X.

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