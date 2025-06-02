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Журналист назвал причины обмена Джордана Пула из «Голден Стэйт» в 2023 году

Журналист назвал причины обмена Джордана Пула из «Голден Стэйт» в 2023 году
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Североамериканский журналист и обозреватель San Francisco Standard Тим Каваками высказался по поводу резонансного обмена атакующего защитника Джордана Пула из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс» в июле 2023 года.

«Похоже, дело немного похоже на ситуацию с Джорданом Пулом, но это был не Стив [Керр]. Мы точно знаем, что это не Стив. Это был Дрэймонд. Им пришлось расстаться с Джорданом по двум причинам — из-за Дрэймонда и Клэя. И всё чаще можно услышать, что Клэй не чувствовал себя комфортно рядом с этим парнем, который постоянно его подталкивал, настаивал, стремился занять его место. Клэй думал: «Я заслужил свою стартовую позицию. Почему этот парень продолжает настаивать, что должен быть стартером?» Возможно, это было не так явно сказано вслух, но ощущалось в его поведении.

Для молодого игрока это нормально, но они не могли оставить в команде человека, которого ударил Дрэймонд, и который создавал напряжение с Клэем. Так что это всё о Джордане. Что бы мы ни думали о его карьере сейчас, я бы не стал возлагать вину за это на Керра», — сказал Каваками в шоу Тома Толберта.

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