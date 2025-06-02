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Инсайдер рассказал, каким образом «Миннесота» старалась выменять Кевина Дюранта

Инсайдер рассказал, каким образом «Миннесота» старалась выменять Кевина Дюранта
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Североамериканский журналист и инсайдер Джейк Фишер высказался по поводу вероятного обмена лёгкого форварда и лидера «Финикс Санз» в «Миннесоту Тимбервулвз».

«Пока неясно, предпримут ли «Вулвз» ещё одну попытку обмена ради Кевина Дюранта, как это было в феврале. По словам источников в лиге, «Миннесота» действительно проявляла серьёзный интерес к обмену Дюранта перед дедлайном 6 февраля, обращаясь, по крайней мере, к одному из клубов Восточной конференции с предложением выступить посредником в крупной сделке между двумя командами, превышающими второй уровень налога на роскошь», — написал Фишер в блоге известного инсайдера Марка Стайна на Substack.

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