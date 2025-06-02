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Мэджик Джонсон объяснил причины поражения «Нью-Йорка» в финале Востока плей-офф НБА

Мэджик Джонсон объяснил причины поражения «Нью-Йорка» в финале Востока плей-офф НБА
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон предположил, почему «Нью-Йорк Никс» проиграл серию «Индиане Пэйсерс» в рамках финала Восточной конференции плей-офф НБА.

«Нью-Йорк Никс» проиграл шестой матч, потому что их две звезды — Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс — не смогли проявить себя должным образом. Кроме того, команда не сумела навязать свою игру и контролировать темп встречи», — написал Джонсон на своей страничке в социальной сети X.

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