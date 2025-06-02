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Косу пропустила пятый матч подряд в женской НБА. В сезоне-2025 россиянка сыграла 3 минуты

Косу пропустила пятый матч подряд в женской НБА. В сезоне-2025 россиянка сыграла 3 минуты
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Сегодня, 2 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Голден Стэйт Валкириз» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 86:75 в пользу гостевой команды.

WNBA Подробнее

В составе «Миннесоты» играет 19-летняя российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выбранная на драфте WNBA под 15-м номером. Тем не менее и в сегодняшнем матче Косу вновь не появилась на площадке — это уже пятая игра подряд, в которой она не принимает участия.

За весь нынешний сезон она провела на паркете чуть более трёх минут, и всё это время пришлось на первые две встречи регулярного чемпионата. На данный момент «Линкс» продолжают свою победную серию, одержав семь побед кряду и не потерпев ни одного поражения.

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