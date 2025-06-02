Ховард назвал Паскаля Сиакама лидером с чемпионской закалкой в преддверии финала НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался по поводу тяжёлого форварда «Индианы Пэйсерс» Паскаля Сиакама, который был признан самым ценным игроком (MVP) финала Восточной конференции плей-офф НБА.

«Он уже бывал здесь [в финале НБА] раньше, поэтому прекрасно понимает, что нужно для победы. У него есть необходимый опыт и чемпионская закалка — именно этим он и привлёк внимание после ухода из «Торонто». Как я уже говорил до эфира, он пришёл и дал понять: «Теперь я капитан, настало моё время», — сказал Ховард в подкасте Шэннона Шарпа.