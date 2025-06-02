«Локомотив-Кубань» — УНИКС: где смотреть, во сколько начало матча

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре состоится четвёртый матч в серии за третье место Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и казанским УНИКСом. К настоящему моменту в серии ведёт казанский коллектив со счётом 2-1.

Матч начнётся в 19:30 по московскому времени. Посмотреть встречу можно на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и Единой лиги, а также на телеканале «Матч ТВ».

В борьбе за кубок встретились действующий чемпион московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». На данный момент в серии лидируют сине-бело-голубые со счётом 2-1. Следующий матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 3 июня.