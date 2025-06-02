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19:30 Мск
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Чемпион НБА выбрал величайшего среди Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта

Чемпион НБА выбрал величайшего среди Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта
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Трёхкратный чемпион НБА Дэнни Грин высказался насчёт величайшего игрока в истории лиги, выбрав между Майклом Джорданом, Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

«Величайший игрок в истории для меня — это Майкл Джордан. Я думаю, что у Леброна [Джеймса] была величайшая карьера за всё время. Я поставлю на первое место Майкла Джордана, а после него идёт Леброн.
Трудно поставить Коби на третье место, потому что, думаю, в детстве мне всегда очень нравился Майк, и я считал, что Коби [Брайант] — это просто подражание Майку.

Я бы не сказал, что ненавидел его [Коби]. Но я оценил его ещё больше, когда попал в лигу и играл против него. А потом на протяжении стольких лет он играл, и потом, после, видеть, как работал его ум и как работали его ноги, было невероятно», — сказал Грин в подкасте All The Smoke.

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