Владельца клуба Евролиги объявили в розыск во время матча, ему удалось скрыться — источник

Владельца греческого клуба «Панатинаикос», который выступает в Евролиге, Димитриса Яннакопулоса объявили в розыск. Об этом сообщает издание Eurohoops со ссылкой на «Олиимпиакос».

Яннакопулос был удалён с площадки в начале второго матча финальной серии чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом». Но Димитрис не сразу покинул арену, оставшись рядом с раздевалками команд, протестуя против оскорбительных скандирований болельщиков «Олимпиакоса» в свой адрес и адрес своей дочери. Согласно версии пресс-службы «Панатинаикоса», именно поэтому Яннакопулос покинул площадку, а не из-за удаления.

Тем не менее, по данным «Олимпиакоса», прокурор распорядился арестовать Димитриса, и он убежал с арены, чтобы избежать ареста.

После завершения игры владельцы «Олимпиакоса» Гиоргос и Панайотис Ангелопулосы заявили, что Яннакопулос показал средний палец, прежде чем его удалили с площадки. И «Олимпиакос» подал в суд на Димитриса, который сейчас согласно греческому законодательству находится в розыске для ареста и немедленного разбирательства в течение следующих 48 часов.

Панайотис Ангелопулос также сообщил, что Яннакопулос угрожал подвергнуть сексуальному насилию дочь Гиоргоса.

«Яннакопулос — это блевотина. Он сказал, что изнасилует дочь Гиоргоса и заставит его смотреть. Он не может быть частью спорта», — приводит слова Ангелопулоса портал Eurohoops.