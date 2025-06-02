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19:30 Мск
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Грин рассказал, что звезда «Индианы» Халибёртон похож на Карри и Ирвинга

Грин рассказал, что звезда «Индианы» Халибёртон похож на Карри и Ирвинга
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Четырёхкратный чемпион НБА игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сравнил разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона со Стефеном Карри и Кайри Ирвингом.

«Такое ощущение, что они дают ему слишком много пространства, а его бросок всё равно требует немного времени на подготовку, потом они дают ему слишком много пространства… Я говорю вам, что причина, по которой они не давят на него так сильно, заключается в том, что Хали очень недооценивают.

Думаю, что все знают, что, если они попытаются надавить на него, он быстро надерёт им задницу. Но если вы смотрите телевизор, то не похоже, что он так себя ведёт.

Это как у Стефа Карри и Кайри Ирвинга: они начинают играться с мячом, когда вам кажется, что они его потеряли. Потому что вы думаете, что они его потеряли, а они так невероятно управляются с ним, что, как только вы пытаетесь дотянуться до мяча, вы оказываетесь в такой неудобной позиции, что никак не можете догнать их. У Халибёртона есть что-то подобное», — приводит слова Грина Fadeaway World.

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