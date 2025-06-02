«Невероятная баскетбольная жизнь». Тренер «Оклахомы» отдал дань уважения Карлайлу

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт отдал дань уважения своему коллеге по цеху Рику Карлайлу, который работает в «Индиане Пэйсерс».

«Я испытываю к нему огромное уважение. У него была невероятная баскетбольная жизнь. Если посмотреть на всё, что он пережил в своей игровой карьере, карьере помощника тренера и карьере главного тренера, он уже успел позабыть об игре больше, чем большинство из нас вообще довелось увидеть. Испытываю к нему огромное уважение!» — приводит слова Дэйгнолта USA TODAY.

Отметим, «Оклахома» и «Индиана» сыграют в финале НБА 2025 года. Ни одна из команд не становилась чемпионом в своей истории. Карлайл ранее приводил «Даллас Маверикс» к титулу в 2011 году.